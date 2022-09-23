Серовчанин убил пенсионерку и около года получал её пенсию

«За это время он похитил 105 860 рублей. В течение года никто не заявлял об исчезновении женщины, так как родственников у погибшей нет. Позже кто-то из знакомых женщины все-таки обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она потерялась», – рассказал Александр Базуев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове будут по статьям об убийстве и краже судить 37-летнего местного жителя. По версии следствия, мужчина убил 44-летнюю женщину и около года получал за неё пенсию, которая приходила на банковскую карточку погибшей. Об этом сообщает портал «Глобус» со ссылкой на Серовской межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в августе 2021 года. По данным следователей, обвиняемый находился в одном из заброшенных домов по улице Черняховского вместе со своей знакомой. Там между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил женщину за голову и сильно дернул вверх, что привело к смерти знакомой.По словам руководителя Серовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Свердловской области Александра Базуева, обвиняемый сначала скрыл труп в подвале дома, а потом захоронил его на придомовой территории. Погибшая была пенсионеркой и получала деньги на пластиковую карту, пин-код от которой мужчине был известен. Ей он пользовался до момента задержания.Обвиняемого нашли благодаря карточке, на которую приходила пенсия. По расчётным счетам было понятно, что ей кто-то пользуется. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Задержанный вину по обвинению в краже признал полностью, а по обвинению в убийстве – частично, объяснив, что не хотел убивать потерпевшую.