Житель Нижнего Тагила прошёл опрос и потерял 12 тысяч
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Со счёта 46-летнего жителя Нижнего Тагила пропали 12 тысяч рублей после того, как он прошёл опрос от «банка», за прохождение которому ему пообещали подарить 3 тысячи рублей. Оказалось, он стал жертвой мошенников.
Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчине на сотовый пришло уведомление с предложением пройти опрос и получить денежное вознаграждение. Содержание было следующее: «Акция от Банка. Помоги нам стать лучше и получи бонус. Пройди опрос и получи деньги на счет через 45 минут».
Отмечается, что в уведомлении вместо номера указывалось название одной из популярных финансовых организацией. Также там была ссылка, перейдя по которой, потерпевший ввёл свои личные данные, номер телефона и банковской карты. Затем мужчина отправил код, который пришёл ему в смс-сообщении.
После этого тагильчанин, ожидая получить вознаграждение за прохождение опороса, зашёл в приложение банка и обнаружил, что все его денежные средства были списаны. После этого мужчина осознал, что его обманули. По факту произошедшего подразделением отдела полиции №16 МУ МВД Росси «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.
Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчине на сотовый пришло уведомление с предложением пройти опрос и получить денежное вознаграждение. Содержание было следующее: «Акция от Банка. Помоги нам стать лучше и получи бонус. Пройди опрос и получи деньги на счет через 45 минут».
Отмечается, что в уведомлении вместо номера указывалось название одной из популярных финансовых организацией. Также там была ссылка, перейдя по которой, потерпевший ввёл свои личные данные, номер телефона и банковской карты. Затем мужчина отправил код, который пришёл ему в смс-сообщении.
После этого тагильчанин, ожидая получить вознаграждение за прохождение опороса, зашёл в приложение банка и обнаружил, что все его денежные средства были списаны. После этого мужчина осознал, что его обманули. По факту произошедшего подразделением отдела полиции №16 МУ МВД Росси «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.
«Полиция Нижнего Тагила призывает учиться на чужих ошибках и не поддаваться на уловки мошенников. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц. Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные вами в сообщении мессенджера или от неизвестных пользователей социальных сетей. Перейдя по ссылке, вероятнее всего, вы окажитесь на сомнительном сайте», – напоминают правоохранители.
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