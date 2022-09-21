Житель Нижнего Тагила прошёл опрос и потерял 12 тысяч

«Полиция Нижнего Тагила призывает учиться на чужих ошибках и не поддаваться на уловки мошенников. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц. Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные вами в сообщении мессенджера или от неизвестных пользователей социальных сетей. Перейдя по ссылке, вероятнее всего, вы окажитесь на сомнительном сайте», – напоминают правоохранители.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Со счёта 46-летнего жителя Нижнего Тагила пропали 12 тысяч рублей после того, как он прошёл опрос от «банка», за прохождение которому ему пообещали подарить 3 тысячи рублей. Оказалось, он стал жертвой мошенников.Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчине на сотовый пришло уведомление с предложением пройти опрос и получить денежное вознаграждение. Содержание было следующее: «Акция от Банка. Помоги нам стать лучше и получи бонус. Пройди опрос и получи деньги на счет через 45 минут».Отмечается, что в уведомлении вместо номера указывалось название одной из популярных финансовых организацией. Также там была ссылка, перейдя по которой, потерпевший ввёл свои личные данные, номер телефона и банковской карты. Затем мужчина отправил код, который пришёл ему в смс-сообщении.После этого тагильчанин, ожидая получить вознаграждение за прохождение опороса, зашёл в приложение банка и обнаружил, что все его денежные средства были списаны. После этого мужчина осознал, что его обманули. По факту произошедшего подразделением отдела полиции №16 МУ МВД Росси «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счёта.