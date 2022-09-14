Средь бела дня неизвестный пырнул ножом молодого человека на Уралмаше
Криминал
Фото Антона Каптелова
Кажется, 90-ые никуда не уходили. По крайней мере, на Уралмаше. Оказывается, там сейчас тоже можно получить ножом в живот неведомо за что.
Если верить соцсетям и, в частности, ВК-группе «Бандитский центр [ЕКБ]», в пятницу днём, примерно в 13:00 некому молодому человеку было нанесено ножевое ранение. Нападавший поспешно скрылся сразу же после содеянного. Произошло это на улице Бакинских комиссаров.
В качестве доказательство того, что факт имел место быть, сообщение распространяется в сопровождении с двумя снимками, на которых запечатлён обнажённый торс молодого человека с перевязанной раной в верхней части живота.
По описанию, которое дал потерпевший, нападавший был одет в чёрные штаны и такого же цвета ветровку с капюшоном. Юноша успел заметить, что у ножа незнакомца была чёрная рукоятка.
Если верить соцсетям и, в частности, ВК-группе «Бандитский центр [ЕКБ]», в пятницу днём, примерно в 13:00 некому молодому человеку было нанесено ножевое ранение. Нападавший поспешно скрылся сразу же после содеянного. Произошло это на улице Бакинских комиссаров.
В качестве доказательство того, что факт имел место быть, сообщение распространяется в сопровождении с двумя снимками, на которых запечатлён обнажённый торс молодого человека с перевязанной раной в верхней части живота.
По описанию, которое дал потерпевший, нападавший был одет в чёрные штаны и такого же цвета ветровку с капюшоном. Юноша успел заметить, что у ножа незнакомца была чёрная рукоятка.
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