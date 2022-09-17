В Североуральске будут судить местного жителя за нападение с ножом на супругу и пасынка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Североуральска утвердила обвинение в отношении местного жителя, который напал на свою супругу и малолетнего пасынка, в результате которого женщина получила серьезную травму живота. Мальчику удалось отделаться порезами лица.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за три дня до инцидента между обвиняемым и его супругой произошла ссора на бытовой почве. После неё женщина приняла решение вместе с сыном временно переехать жить к своей подруге в посёлок Баяновка в частный дом, к дверям которого 6 июля этого года рано утром явился обвиняемый, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина стал требовать, чтобы ему открыли двери, но поскольку он был настроен агрессивно женщины не стали пускать его внутрь.Тогда обвиняемый проник в дом через незапертое окно. При себе у него был бытовой нож, которым он нанёс два удара малолетнему пасынку в область лица слева, за то что мальчик пытался защитить свою маму. После этого мужчина напал на супругу и ударил её в область живота, тем самым причинив женщине проникающее ранение в брюшную полость с повреждением желудка, что повлекло внутрибрюшное кровотечение и кровопотерю.«Указанные повреждения квалифицированы экспертом как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», – отметили в ведомстве.