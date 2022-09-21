Нижнетагильская полиция задержала подозреваемого в хищении 300 тысяч у пенсионерки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали работника по обслуживанию пластиковых окон. Его подозревают в хищении 300 тысяч рублей у 84-летней местной жительницы, совершенного путём обмана. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», потерпевшей позвонили сотрудники по ремонту окон с предложением обслуживания окна в её квартире, и женщина согласилась. К ней приехал специалист, который, после заключения договора на оказание услуг по устранению неполадок, выполнил все необходимые работы и ушёл.Однако на этом история не закончилась. Через некоторое время молодой человек вернулся якобы для дополнительной проверки. В этот момент он попросил разрешение поставить свой телефон на зарядку. Пожилая женщина дала согласие, но потом мужчина вдруг заявил, что у него сгорело зарядное устройство. Он объяснил это сильными скачками напряжения в квартире и для того, чтобы это исключить предложил установить стабилизатор напряжения стоимостью 300 тысяч рублей.Пенсионерка доверилась и после установки стабилизатора, когда мастер уже ушёл, осознала, что её обманули, так как после этой услуги у неё не осталось никаких официальных документов.«По полученной информации полицейские организовали оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 23-летний сотрудник фирмы по установке окон», – рассказали в полиции.