Жительница Тугулыма осуждена за вымогательство с применением огнестрела

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области задержали жительницу посёлка Тугулым, которая вымогала деньги у своего земляка. Таким образом она хотела помочь отцу возместить ущерб от ДТП.Вымогательница Анастасия была уверена, что жертва её вооружённых домогательств должен её бате деньги за прошлогоднюю автоаварию. После первого отказа платить она даже побила «должника» немного. На следующий день воинственная дама пришла убеждать упрямца не только с помощью кулаков, но захватила с собой биту и пневматическую винтовку. Первой она поколотила мужчину по голове, а второй целилась в него, направляя дуло в лицо.Мужчина перепугался, но не с нужной для девицы результатом. В страхе он побежал не откапывать кубышки с деньгами, а звонить в полицию. В отделении полиции стороны, наконец, пошли на мировую. Девушка «простила» жертве долг, тот простил её за побои и угрозы. Но на скамье подсудимых вымогательнице всё равно пришлось оказаться. Вердикт — два года лишения свободы условно, по сообщению телеграм-канала «Лампа».