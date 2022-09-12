В Екатеринбурге на Уралмаше двое мужчин попытались ограбить магазин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в пять часов утра двое мужчин проникли в магазин «Монетка» на Уралмаше в Екатеринбурге ради нескольких бутылок алкоголя и ореховой пасты. Одного из них удалось задержать.Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на руководителя группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максима Сокульского. По его словам, через три минуты после сигнала о проникновении в магазин один из подозреваемых был задержан.В городском УМВД изданию информацию о произошедшем подтвердили и добавили, что по этому факту проводится проверка. Второго подозреваемого сейчас разыскивают.