В Екатеринбурге на Уралмаше двое мужчин попытались ограбить магазин
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня в пять часов утра двое мужчин проникли в магазин «Монетка» на Уралмаше в Екатеринбурге ради нескольких бутылок алкоголя и ореховой пасты. Одного из них удалось задержать.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на руководителя группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максима Сокульского. По его словам, через три минуты после сигнала о проникновении в магазин один из подозреваемых был задержан.
В городском УМВД изданию информацию о произошедшем подтвердили и добавили, что по этому факту проводится проверка. Второго подозреваемого сейчас разыскивают.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на руководителя группы быстрого реагирования «Медведь-Е» Максима Сокульского. По его словам, через три минуты после сигнала о проникновении в магазин один из подозреваемых был задержан.
В городском УМВД изданию информацию о произошедшем подтвердили и добавили, что по этому факту проводится проверка. Второго подозреваемого сейчас разыскивают.
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