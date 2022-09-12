Вымогатели из Арти взяли в «заложники» автомобиль екатеринбуржца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В одно из отделений полиции Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой помочь в непростой ситуации. Заявительница сообщила, что у её гражданского мужа некие знакомые отобрали автомобиль, а вернуть транспортное средство обещают только после уплаты некоего долга, который будто бы имеется перед ними у владельца автомобиля.После разговора с «должником» сотрудники полиции выяснили, что сам он приехал из города Арти Свердловской области. Оттуда же родом оказались и вымогатели. Их быстро разыскали и задержали. Сделать это удалось после объявления машины в розыск. Указанный ВАЗ-2114 заметили сотрудники ДПС, дежурившие на трассе «Нижние Серьги — Арти».Так что, двум предприимчивым, но не очень рассудительным вымогателям не достались ни «тачка», ни возврат «долга» (которого, возможно, вообще не было). Зато досталось уголовное дело за вымогательство и завладение чужим имуществом. Машину же уже вернули владельцу, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.