Уралец сжег не платившего ему зарплату начальника и получил 14 лет строгого режима

«22 марта 2021 года подсудимый, работавший неофициально водителем у своего знакомого, вступил с ним в конфликт из-за того, что мужчина уже долгое время не платил ему за оказываемые водительские услуги. После того, как знакомый ответил, что денег нет, поэтому платить не будет, обвиняемый решил расправиться с ним. В гараже подсудимый взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и стал выливать её содержимое на входную дверь строения, в котором находился его оппонент», - рассказал подробности этой дикой истории Шульга.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Житель Нижней Туры в прошлом году сжег своего знакомого, у которого подрабатывал водителем, теперь ему грозит 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подробности ужасной истории рассказывает пресс-служба СКР по Свердловской области.По словам старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СКР по региону Александра Шульги, мужчина из Нижней Туры обвиняется в убийстве, совершённом с особой жестокостью.[quote][/quote]В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что гособвинитель просил для обвиняемого 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, однако суд остановился на 14 годах.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.