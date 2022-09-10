Похитителей алкоголя из Красноуфимска задержала полиция
Криминал
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
В Красноуфимске двое подвыпивших визитёров магазина-кафе решили набрать «для догона» выпивки и не расплатиться. Набрали нескромно — почти на 35 тысяч рублей, включая деньги из кассового аппарата.
Мужчина и женщина сумели осуществить задуманное благодаря тому, что продавец отлучилась из торгового зала в подсобное помещение, — поясняет телеграм-канал «Патрульный участок». Будь они в трезвом состоянии, то, возможно, догадались бы не тащить из магазина ещё и деньги: нехватку выпивки и заметили бы не так быстро, и могли бы даже «простить». Но вот кража выручки моментально перевело преступление в более серьёзный статус.
Полиция Красноуфимска проверила записи видеонаблюдения и довольно быстро вычислила любителей «халявного» пива и лёгких денег. Мужчину 1982-го года рождения и его 35-летнюю подельницу быстро нашли и задержали. Теперь их ждёт суд и справедливое наказание.
Мужчина и женщина сумели осуществить задуманное благодаря тому, что продавец отлучилась из торгового зала в подсобное помещение, — поясняет телеграм-канал «Патрульный участок». Будь они в трезвом состоянии, то, возможно, догадались бы не тащить из магазина ещё и деньги: нехватку выпивки и заметили бы не так быстро, и могли бы даже «простить». Но вот кража выручки моментально перевело преступление в более серьёзный статус.
Полиция Красноуфимска проверила записи видеонаблюдения и довольно быстро вычислила любителей «халявного» пива и лёгких денег. Мужчину 1982-го года рождения и его 35-летнюю подельницу быстро нашли и задержали. Теперь их ждёт суд и справедливое наказание.
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