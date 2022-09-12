«Чёрные металлисты» Екатеринбурга добрались до трамвайных остановок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжают заниматься уличным вандализмом «чёрные металлисты» — сборщики металлолома, которые за «лом» принимают даже вполне годные объекты. К тому же, имеющими собственника. И наглей всего они, конечно, ведут себя на окраинах города.На остановке Донской (Орджоникидзевский район) не чистые на руку сборщики металла начали разбирать… трамвайную остановку. Под покровом они попытались скрутить и оторвать металлические сетки, закрывающие от непогоды скамейку для ожидающих трамвая сограждан. Поскольку конструкция сооружена добротно, сделать это им не удалось. Пока не удалось. В том, что они вернутся за лёгкой добычей, сомнения нет.До этого в Орджоникидзевском районе «чёрные металлурги» скручивали чугунную ограду возле бывшего кинотеатра «Родина» и тополиного парка завода «Калининец», снимали ажурные части забора, окружающую парк эльмашевского Дворца культуры, снимали крышки с канализационных колодцев и даже выдирали решётки из окон Екатеринбургского торгово-экономического техникума (того его здания, что расположено на улице Шефской). Трамвайная остановка — новый «подвиг» нечистоплотных «металлистов», которые, по сути, воруют у горожан. А первопричина этого преступления — нечистоплотность некоторых приёмных пунктов, которые работают с нарушением правил и принимают «лом», который имеет явно сомнительное происхождение.