В Екатеринбурге 28-летний мужчина разбился на угнанном кроссовере

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 18 сентября, в районе шести часов утра нарядом полиции был задержан угонщик кроссовера «Toyota RAV 4». Автоинспектора хотели остановить автомобиль для проверки документов, но водитель проигнорировал их требования и тогда его попытались поймать.Однако стоило экипажу ДПС начать свое преследование, как автомобиль «Toyota», ускорившись, въехал в стену дома из-за того, что его водитель не справился с управлением. Позже выяснилось, что кроссовер был угнан 28-летним мужчиной, нигде не работающим и ранее не судимым уроженцем одной из республик ближнего зарубежья.Известно, что в аварии подозреваемый в угоне получил травы и сейчас он находится в больнице.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при допросе мужчина дал признательные показания. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за «неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.