В Екатеринбурге 28-летний мужчина разбился на угнанном кроссовере
Криминал
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 18 сентября, в районе шести часов утра нарядом полиции был задержан угонщик кроссовера «Toyota RAV 4». Автоинспектора хотели остановить автомобиль для проверки документов, но водитель проигнорировал их требования и тогда его попытались поймать.
Однако стоило экипажу ДПС начать свое преследование, как автомобиль «Toyota», ускорившись, въехал в стену дома из-за того, что его водитель не справился с управлением. Позже выяснилось, что кроссовер был угнан 28-летним мужчиной, нигде не работающим и ранее не судимым уроженцем одной из республик ближнего зарубежья.
Известно, что в аварии подозреваемый в угоне получил травы и сейчас он находится в больнице.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при допросе мужчина дал признательные показания. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за «неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Однако стоило экипажу ДПС начать свое преследование, как автомобиль «Toyota», ускорившись, въехал в стену дома из-за того, что его водитель не справился с управлением. Позже выяснилось, что кроссовер был угнан 28-летним мужчиной, нигде не работающим и ранее не судимым уроженцем одной из республик ближнего зарубежья.
Известно, что в аварии подозреваемый в угоне получил травы и сейчас он находится в больнице.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, при допросе мужчина дал признательные показания. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за «неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
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