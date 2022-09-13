В екатеринбургскую колонию пытались забросить 6 телефонов и 31 сим-карту

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В двух пластиковых бутылках в исправительную колонию №2 в Екатеринбурге пытались перебросить 6 сотовых телефонов и 31 сим-карту. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.«По оперативной информации, пресечена попытка организации доставки запрещённых предметов путём переброса на охраняемую территорию ИК-2», – сообщил Левченко.Помимо телефонов и сим-карт к ним в пластиковых бутылках находились ещё три зарядных устройства и две пары наушников. Отмечается, что гражданин, принимавший попытку переброски, был установлен.