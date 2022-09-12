В Екатеринбурге к 6 годам колонии приговорили основателя финансовой пирамиды «Золотой векъ»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным жителя Иркутской области в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Основав кредитно-потребительский кооператив «Золотой векъ» по принципу «финансовой пирамиды», он похитил более 264,7 миллиона рублей, обманув почти 500 человек.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года в офисе кооператива, находившегося на территории Октябрьского района Екатеринбурга, с гражданами заключались договоры о передачи личных сбережений, на основании которых организация брала на себя обязательства выплачивать не менее 11% годовых от суммы, которые потерпевшие вносили в кассу.Такие офисы также работали в Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, а также в городах Челябинской области, Пермского края и Республики Башкортостан.Гражданам выдавали сертификаты участника кооператива и обещали гарантированный возврат вкладов в связи с наличием компенсационного фонда, что было ложной информацией. Однако в ноябре 2018 года офисы закрылись якобы с невозможностью осуществления выплат.«В период существования "пирамиды" осуждённый похитил путём обмана денежные средства 472 граждан на общую сумму свыше 264,7 миллиона рублей», – сообщили в прокуратуре.В качестве наказания Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил основателю «финансовой пирамиды» наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом также были удовлетворены требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба.Приговор в законную силу ещё не вступил.