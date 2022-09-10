Подозреваемого в поджоге ритуального агентства в Черноисточинске задержали
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Подозреваемого в поджоге ритуального агентства в свердловском посёлке Черноисточинск задержали. Им оказался 27-летний местный житель, которого за несколько дней до инцидента уволили из организации.
Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Причиной увольнения стало систематическое употребление алкоголя в рабочее время. Задержанный рассказал, что в день происшествия он решил забрать свои вещи с бывшего места работы.
Перед тем, как покинуть ритуальное агентство, он закурил и перед уходом оборонил окурок, не придав значения опасности, которая в результате возникла. Отмечается, что в ту ночь он снова был нетрезв. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Кроме этого, в ходе проверки было установлено, что ранее он совершил кражу из хозяйственного помещения канистры со спиртосодержащей жидкостью. В связи с этим на него было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
Об этом сообщает АН «Между строк» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Причиной увольнения стало систематическое употребление алкоголя в рабочее время. Задержанный рассказал, что в день происшествия он решил забрать свои вещи с бывшего места работы.
Перед тем, как покинуть ритуальное агентство, он закурил и перед уходом оборонил окурок, не придав значения опасности, которая в результате возникла. Отмечается, что в ту ночь он снова был нетрезв. Теперь в отношении него возбуждено дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Кроме этого, в ходе проверки было установлено, что ранее он совершил кражу из хозяйственного помещения канистры со спиртосодержащей жидкостью. В связи с этим на него было возбуждено ещё одно уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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