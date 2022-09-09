Забившего собутыльников насмерть ревдинского сиделого отправили на 14,5 лет в колонию

Константин Корболин © Вечерние ведомости

Ревдинский суд назначил 37-летнему местному жителю наказание в виде 14,5 лет колонии особого режима за убийство двух собутыльников. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл накануне первых летных дней.По реконструкции происшествия судебным заседанием было установлено, что 29 мая 2022 года осуждённый с потерпевшими распивал алкоголь. В какой-то момент он вспомнил, что с одним из собутыльников он отбывал наказание в исправительной колоний, и между ними произошёл конфликт, в ходе которого ревдинец избил своего оппонента. В результате первый потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.После расправы обвиняемый решил покинуть место преступления и попросил другого собутыльника открыть дверь. Тот согласился, однако сильное алкогольное опьянение помешало ему это сделать. Осуждённого такое промедление привело в ярость, и он бросился избивать второго собутыльника, после чего ревдинец выбил дверь и ушёл, а потерпевший скончался от травм, оставшись лежать у порога.Ревдинский городской суд признал его виновным в убийстве и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть по неосторожности. Ему назначили наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Приговор в законную силу ещё не вступил.