Угрожавшему силовику ножом екатеринбуржцу прострелили ногу

Константин Корболин © Вечерние ведомости

Одиозный инцидент произошёл в Екатеринбурге в подъезде дома на улице Площади обороны. Прибывший для защиты женщины сотрудник Росгвардии прострелил 44-летнему мужчине ногу, из-за того, что тот проигнорировал требование убрать нож и продолжил им размахивать. В добавок на подстреленного гражданина завели уголовное дело.«Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В управлении Росгвардии по Свердловской области заявили, что их сотрудник был вынужден применить табельное оружие, так как спасал жизнь и здоровье женщины, находившейся в квартире. После ранения дебошир был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сообщается, что сейчас он остаётся под наблюдением врачей.По версии следствия, мужчина замахнулся на силовика кухонным ножом с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника Росгвардии. По этой причине на него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), объяснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.