Два екатеринбуржца похитили со счетов пенсионера более 2,3 миллиона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Двух жителей Екатеринбурга обвиняют в хищении более 2,3 миллиона рублей со счетов пенсионера. Одним из подозреваемых оказалась персональный менеджер одного из банков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По версии следствия, банковская сотрудница, узнав о имеющихся счетах и банковских картах пожилого мужчины, ввела пенсионера в заблуждение и убедила его о необходимости передать ей банковскую карту и пин-конверт с кодовым словом. Женщина обманула мужчину, заявив ему, что у клиента не может быть в пользовании более двух банковских карт.«Под влиянием обмана пенсионер передал сотруднице банка карту и пин-конверт, однако последняя его не утилизировала и передала своему знакомому, который в период с октября 2020 года по август 2021 года обналичивал денежные средства в банкоматах», – рассказали в ведомстве.Уголовное дело екатеринбуржцев рассмотрят в Чкаловском районном суде. Их будут судить по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну).