В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Нижнем Тагиле был задержан 31-летний местный житель с четырьмя аккумуляторами, снятыми с электропоезда. Похищенные батареи мужчина планировал сдать на металлолом.Инцидент произошёл 10 сентября около 11.00. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, тагильчанин незаконно проник на территорию станции и, убедившись, что за ним не следят, демонтировал четыре аккумуляторные батареи. Мужчина спрятал их в мешок и стал уходить, но был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.Уже в дежурной части подозреваемый рассказал правоохранителям, что планировал отнести аккумуляторы в пункт приёма металлолома и получить деньги. Теперь в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье о «Краже».Ущерб, который мужчина причинил железнодорожному предприятию, составил порядка 3 тысяч рублей.