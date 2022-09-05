В Нижнем Тагиле местный житель пытался похитить с электропоезда четыре аккумулятора
Криминал
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО
В минувшие выходные в Нижнем Тагиле был задержан 31-летний местный житель с четырьмя аккумуляторами, снятыми с электропоезда. Похищенные батареи мужчина планировал сдать на металлолом.
Инцидент произошёл 10 сентября около 11.00. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, тагильчанин незаконно проник на территорию станции и, убедившись, что за ним не следят, демонтировал четыре аккумуляторные батареи. Мужчина спрятал их в мешок и стал уходить, но был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.
Уже в дежурной части подозреваемый рассказал правоохранителям, что планировал отнести аккумуляторы в пункт приёма металлолома и получить деньги. Теперь в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье о «Краже».
Ущерб, который мужчина причинил железнодорожному предприятию, составил порядка 3 тысяч рублей.
Инцидент произошёл 10 сентября около 11.00. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, тагильчанин незаконно проник на территорию станции и, убедившись, что за ним не следят, демонтировал четыре аккумуляторные батареи. Мужчина спрятал их в мешок и стал уходить, но был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.
Уже в дежурной части подозреваемый рассказал правоохранителям, что планировал отнести аккумуляторы в пункт приёма металлолома и получить деньги. Теперь в отношение него было возбуждено уголовное дело по статье о «Краже».
Ущерб, который мужчина причинил железнодорожному предприятию, составил порядка 3 тысяч рублей.
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