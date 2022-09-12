В Екатеринбурге квадрокоптер с телефонами перехватили сотрудники колонии

10.05 Вторник, 13 сентября 2022
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера вечером, 12 сентября, в десятом часу сотрудники исправительной колонии №10 в Екатеринбурге перехватили квадрокоптер с двумя сотовыми телефонами.

Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. Доставить телефоны заключенным квадрокоптер не успел, заметив его ещё на одном из участков внешней запретной зоны, сотрудники колонии оперативно перехватили его.

«Установить лицо, управлявшее квадрокоптером, пока не удалось», – рассказал Левченко.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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