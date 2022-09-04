В Верхней Пышме поймали любительницу попить пиво, но не любительницу за это платить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В один из магазинов Верхней Пышмы повадилась ходить одна прелюбопытнейшая дама. Она очень любит пить пиво. Вот только платить за пенный напиток женщина не любит — берёт с полок и покидает торговую точку, «забыв» заплатить.Сегодня этот фокус у верхнепышминской пивоманки не прошёл. Работницы магазина накануне вычислили, кто именно забирает товар «на халяву», и с утра были начеку. А магазинная воровка оказалось столь же глупой, сколь и наглой: она пришла за очередной порцией «пивасика», но, взяв 3 поллитровые бутылки, выйти из магазина не смогла — дверь оказалась закрытой.Меж тем, продавщицы магазина вызвали полицию и входную дверь открыли только после прибытия наряда. Сопротивляться сотрудникам МВД недокрашеная блондинка не стала и шаткой походкой удалилась с ними для составления протокола. Ну, а героини-продавщицы поспешили похвастать в соцсетях таким «уловом».