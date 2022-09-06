Нижнетагильская полиция смогла вернуть часть денег жертве мошенников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудникам полиции удалось спасти часть средств, которые 64-летния местная жительница несколько часов переводила мошенникам. В общей сложности женщина отправила на счета аферистом более 900 тысяч рублей.Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», в полицию обратилась дочь потерпевшей, обеспокоенная тем, что её мама сняла крупную сумму в банке и намерена переводить деньги неизвестным людям.«Начальник дежурной смены майор полиции Сергей Лантух предложил женщине проехать по тем местам, куда мошенники, как правило, направляют людей совершать переводы денег, а сам стал дозваниваться до пожилой женщины по телефону», – рассказали в полиции.Дозвониться до неё удалось только спустя час, так как её телефон был постоянно занят. В этот момент выяснилось, что женщина находится в одном из банков и намерена оформить кредит на 1,5 миллиона рублей. Тогда майор Лантух убедил женщину не проводить никаких операций и дождаться приезда дочери и полицейских.Уже в дежурной части, куда правоохранители доставили пожилую женщины, было установлено, что женщина совершила 64 перевода по 15 тысяч. Изучив кассовые чеки по проведённым операциям, сотрудники полиции позвонили на номер горячей линии оператора, на номера телефонов которого совершались переводы, и объяснили ситуацию.«Благодаря оперативности полицейских сотрудникам безопасности сотовой компании удалось приостановить какие-либо действия по 48 номерам телефонов. По остальным номерам денежные средства уже успели снять», – подчеркнули в МУ МВД России «Нижнетагильское».В результате пожилой жительнице Нижнего Тагила удалось вернуть почти половину от перечисленной аферистам сумме.