К трём годам колонии приговорён екатеринбуржец за истязания несовершеннолетнего сына супруги

«Также, в августе 2020 в вечернее время обвиняемый с целью истязания, взяв в руки наждачную бумагу и удерживая руку потерпевшего несовершеннолетнего, совершал поступательные движения наждачной бумагой по левой руке за то, что подросток сделал себе временную татуировку», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Октябрьским районным судом Екатеринбурге к трём годам колонии был приговорён местный жителей, истязавший несовершеннолетнего сына своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В ходе судебного рассмотрения уголовного дела были представлены доказательства того, что в период с июля по август 2020 года мужчина, используя малозначительные поводы, причиняя 12-летнему подростку физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий.Утверждается, что обвиняемый избивал несовершеннолетнего проводом от микроволновой печи.В качестве наказания Октябрьский районный суд назначил мужчине виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.