Жительница Нижнего Тагила продавала липовые путёвки в детские лагеря

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ищут потерпевших от действий местной жительницы, которая продавала липовые путёвки в детские лагеря якобы за 10% от реальной стоимости. В итоге граждане остались и без своих денег, и без путёвок.В ходе доследственной проверки было установлено, что 58-летняя подозреваемая предлагала жителям Дзержинского района путевки на летний период в детский лагерь в Анапу за 10% от реальной стоимости путевки. Это порядка 15 тысяч рублей, сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».Женщина обещала выдать их в начале лета на общем собрании, потом переносила встречу якобы из-за плохого состояния здоровья, пока совсем не перестала выходить на связь. Для потерпевших это стало последним «звоночком», и они обратились с заявлением в полицию.«В настоящее время установлены 4 человека, которые пострадали от неправомерных действий "профессиональной обманщицы". Не исключено, что могут быть и другие жертвы», – рассказали правоохранители.Всех, кто, возможно, был обманут этой женщиной, просят звонить в подразделение уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-61-01, 97-61-02.