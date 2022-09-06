Жительница Нижнего Тагила продавала липовые путёвки в детские лагеря

16.47 Суббота, 10 сентября 2022
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции ищут потерпевших от действий местной жительницы, которая продавала липовые путёвки в детские лагеря якобы за 10% от реальной стоимости. В итоге граждане остались и без своих денег, и без путёвок.

В ходе доследственной проверки было установлено, что 58-летняя подозреваемая предлагала жителям Дзержинского района путевки на летний период в детский лагерь в Анапу за 10% от реальной стоимости путевки. Это порядка 15 тысяч рублей, сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщина обещала выдать их в начале лета на общем собрании, потом переносила встречу якобы из-за плохого состояния здоровья, пока совсем не перестала выходить на связь. Для потерпевших это стало последним «звоночком», и они обратились с заявлением в полицию.

«В настоящее время установлены 4 человека, которые пострадали от неправомерных действий "профессиональной обманщицы". Не исключено, что могут быть и другие жертвы», – рассказали правоохранители.


Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»


Всех, кто, возможно, был обманут этой женщиной, просят звонить в подразделение уголовного розыска МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: (3435) 97-61-01, 97-61-02.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:30 Минюст внёс екатеринбургскую активистку Елену Шукаеву* в реестр иноагентов
10:41 В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину, пропавшую 8 сентября
09:50 Ограбившего прохожую мужчину задержали в уральской столице
21:14 По Свердловской области ищут предполагаемого убийцу с Московского тракта
20:15 Вчерашняя авария под Алапаевском унесла жизни двух человек
19:42 В посёлке Ключи возле города Артёмовский собаколовы устроили стрельбу
19:12 Британское консульство в Екатеринбурге скорбит по кончине королевы
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17:23 В Свердловской области сохраняется обязательная вакцинация от коронавируса
16:57 Заложен первый камень второй очереди «Дацюк-арены» в Екатеринбурге
16:25 Уральский завод выплатит 100 тысяч рублей работнику за травму на рабочем месте
15:59 Авиакомпания «Икар» запустила рейсы из Екатеринбурга в Волгоград
15:49 Крайне вредоносное растение обнаружили в Красноуфимском районе
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