Телефонные мошенники обманули шестерых екатеринбуржцев на 5 миллионов

«Стоит отметить, что во всех случаях потерпевшие ранее слышали о подобных схемах обмана, однако на них было оказано психологическое давление», – сказали в пресс-группе.

«В этом случае необходимо незамедлительно прекратить разговор и обратиться в контактный центр банка по официальным телефонам клиентской поддержки и сообщить о произошедшем», – призывают правоохранители.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Шестеро жителей уральской столицы «подарили» телефонным мошенникам порядка 5 миллионов рублей. Только за минувшие сутки данные факты были зарегистрированы в Кировском, Ленинском, Верх-Исетском, Чкаловском и Орджоникидзевском районах.Как сообщили в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, одним из потерпевших оказался научный сотрудник одного из Институтов Уральского отделения РАН. Его аферисты убедили оформить несколько займов на общую сумму 1 миллион 897 тысяч рублей.Кроме него жертвой мошеннических действий стал сборщик металлоконструкций одного из уральских предприятий. Он перевёл злоумышленником около 300 тысяч рублей. Также порядка 1 миллиона рублей лишился директор одной из строительных компаний города.Кроме них поверили аферистам медицинский работник одной из больниц Екатеринбурга и местный житель. Они перевели мошенникам 624 тысяч и 492 тысяч рублей соответственно. Последней жертвой стала пенсионерка, отдавшая злоумышленникам около 600 средств, включая кредитные средства и личные сбережения.Сотрудники полиции вновь напоминают, что, если вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка или правоохранительных органов, обращается по имени отчеству, знает место жительства, и сообщает о несанкционированном списании денежных средств или о попытках оформления кредита на ваше имя, – это, скорее всего, мошенник.