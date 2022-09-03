Ограбившего прохожую мужчину задержали в уральской столице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 40-летний мужчина, празднуя свой день рождения, внезапно решил ограбить прохожую. В итоге ему пришлось отмечать своё сорокалетие под стражей. Через некоторое время после нападения его задержала полиция.«В ночь на 7 сентября в дежурную часть поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что с улицы Победы была доставлена гражданка 1973 года рождения с телесными повреждениями», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Потерпевшая рассказала, что напавший на неё мужчина сорвал с её шеи цепочку и отобрал рюкзак, в котором находились документы, кошелёк, банковская карта и ключи от квартиры. Общая сумма ущерба, по данным полиции, составила порядка 30 тысяч рублей.Подозреваемого быстро задержали. Им оказался ранее судимый за грабеж 40-летний уроженец ближнего зарубежья. В Екатеринбурге он работает подсобным рабочим на овощной базе.Задержанный признал свою вину и объяснил, что желание ограбить прохожую у него возникло спонтанно под влиянием алкоголя. Он также выразил готовность возместить пострадавшей ущерб. Известно, что похищенное он сразу сдал в ломбард.«Полиция проверяет мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга. Все, кто возможно стал жертвой данного гражданина, могут обращаться по телефонам: 356 42 15 или 102 (02)», – подчеркнули в пресс-группе.