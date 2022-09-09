По Свердловской области ищут предполагаемого убийцу с Московского тракта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Объявлен в розыск мужчина, который, предположительно убил охранника торгового павильона на 7-м километре Московского тракта. Убитый был найден в будке возле павильона. На его теле — множественные колотые раны, нанесённые ножом.Проверив камеры видеонаблюдения, установленные в павильоне, следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга определились с подозреваемым. Это мужчина пропитого вида, заходивший в павильон во временной промежуток, когда было совершенно преступление. Возраст мужчины по видеозаписи определить довольно трудно из-за опухшей физиономии, но предположительно он старше 40 лет, темноволосый. На подозреваемом были тёмные спортивные штаны и чёрная футболка (которую он, впрочем, снял и носил на плече). Человек этот может быть очень опасен.Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга Следственного управления СК РФ по Свердловской области ждёт любую информацию, раскрывающую личность подозреваемого и его местонахождение. Поделиться ею можно по телефонам: 8-992-008-49-94 (уголовный розыск), 8(343)356-42-08 (отдел полиции № 8), 8(343)294-14-94 (УМВД России по городу Екатеринбургу) или по телефонной линии «102» (02).