В Екатеринбурге осудили рецидивиста за нападение с ножом на своего сына
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор рецидивисту, который ударил ножом своего сына. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вечером 14 декабря прошлого года потерпевший 1990 года рождения приехал в квартиру, где проживал вместе с отцом. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Молодой человек сел за компьютер, а через непродолжительное время сзади к нему подошел отец. Когда потерпевший встал из-за стола и повернулся лицом к мужчине, тот нанес ему два удара ножом.
Молодой человек зафиксировал на видео нанесенные ему раны и отца с ножом в руке, сидевшего на диване. Затем он вышел из квартиры и дошел до квартиры матери, откуда его на скорой помощи увезли в больницу.
Отмечается, что ранее обвиняемый был судим за совершение тяжких преступлений. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.
Вечером 14 декабря прошлого года потерпевший 1990 года рождения приехал в квартиру, где проживал вместе с отцом. Между ними произошел конфликт на бытовой почве. Молодой человек сел за компьютер, а через непродолжительное время сзади к нему подошел отец. Когда потерпевший встал из-за стола и повернулся лицом к мужчине, тот нанес ему два удара ножом.
Молодой человек зафиксировал на видео нанесенные ему раны и отца с ножом в руке, сидевшего на диване. Затем он вышел из квартиры и дошел до квартиры матери, откуда его на скорой помощи увезли в больницу.
Отмечается, что ранее обвиняемый был судим за совершение тяжких преступлений. Кировский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима.
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