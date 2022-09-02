В Екатеринбурге ищут подозреваемого в убийстве мужчины

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Московском тракте обнаружили тело 50-летнего охранника с ножевыми ранами. Следственный комитет и полиция разыскивают подозреваемого в преступлении.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, тело мужчины с ножевыми ранами было обнаружено 27 августа в будке, расположенной возле павильона на седьмом километре Московского тракта. К преступлению может быть причастен фигурант, изображение которого попало на камеры видеонаблюдения.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что мужчина распивал алкоголь вместе с жертвой. По информации МВД, подозреваемого называли «Маратом», однако он может представляться другими именами.Следственный комитет и полиция просят всех, кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого, сообщить информацию по телефонам 8-992-008-49-94 (уголовный розыск), 8(343)356-42-08 (отдел полиции № 8), 8(343)294-14-94 (УМВД России по городу Екатеринбургу) или по телефонной линии «102» (02).