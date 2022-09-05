Жителя Верхней Пышмы осудили за грабеж и разбойное нападение

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме вынесли приговор местному жителю за разбойное нападение на оператора автозаправочной станции и грабеж в отношении менеджера микрокредитной организации.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, утром 18 января мужчина пришел в офис микрокредитной организации на улице Юбилейной, закрыл рот менеджеру, схватил ее за волосы и потащил в подсобное помещение. Там он ударил женщину головой о стену и, удерживая за волосы, заставил открыть верхний ящик тумбочки, откуда забрал более 22,6 тысячи рублей.Помимо этого, ночью 1 февраля злоумышленник прошел в помещение автозаправки и напал с ножом на оператора станции. Он нанес женщине не менее трех ударов ножом, причинив ей тяжкий вред здоровью. Затем мужчина прошел к кассе и похитил электромеханический денежный ящик, в котором находилось свыше восьми тысяч рублей.Верхнепышминский городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.