На длительные сроки отправили в колонию первоуральских педофилов-насильников
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Завершился суд над двумя мужчинами, которые почти год назад изнасиловали в Первоуральске несовершеннолетнюю девочку. Одним из преступников оказался полицейский. Теперь уже бывший.
Насилие над ребёнком было совершено 25-го сентября 2021-го года в доме на улице Горняков. Жертвой стала 12-летняя школьница. Виновными в преступлении признаны 34-летний мужчина, работавший участковым уполномоченным и его 42-летний приятель, помощник машиниста по профессии. Обоих задержали очень быстро после обращения потерпевшей к сотрудникам патрульно-постовой службы.
Суд отправил подельников в колонию строгого режима на длительные сроки. Экс-полицейский пробудет в месте лишения свободы 16 лет, а его старший «коллега по преступлению» — 20 лет. Кроме того, оба по окончанию срока будут дополнительно ограничены в свободе на срок в полтора года и выплатят семье потерпевшей компенсацию в размере более полутора миллионов рублей (по 800 тысяч рублей «с носа»), — сообщает паблик «Инцидент. Первоуральск».
Насилие над ребёнком было совершено 25-го сентября 2021-го года в доме на улице Горняков. Жертвой стала 12-летняя школьница. Виновными в преступлении признаны 34-летний мужчина, работавший участковым уполномоченным и его 42-летний приятель, помощник машиниста по профессии. Обоих задержали очень быстро после обращения потерпевшей к сотрудникам патрульно-постовой службы.
Суд отправил подельников в колонию строгого режима на длительные сроки. Экс-полицейский пробудет в месте лишения свободы 16 лет, а его старший «коллега по преступлению» — 20 лет. Кроме того, оба по окончанию срока будут дополнительно ограничены в свободе на срок в полтора года и выплатят семье потерпевшей компенсацию в размере более полутора миллионов рублей (по 800 тысяч рублей «с носа»), — сообщает паблик «Инцидент. Первоуральск».
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