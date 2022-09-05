Три жителя Ирбитского района подозреваются в избиении до смерти женщины

– В ближайшее время планируется предъявить задержанным соответствующее обвинение. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в Следственном комитете.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбитском районе мужчина и двое женщин подозреваются в нанесении смертельных травм местной жительнице. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, мужчина 1992 года рождения и двое ранее судимых женщин 1998 и 1992 годов рождения сильно избили местную жительницу в ее квартире. От полученных травм пострадавшая погибла.Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что тело женщины обнаружил в квартире ее сожитель, когда вернулся домой. Сыщики уголовного розыска установили всех участников конфликта. По предварительной информации, злоумышленники втроем избили женщину, потому что заподозрили ее в краже продуктов у мужчины.