Телефонные мошенники похитили у екатеринбургского врача 4,5 миллиона рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Телефонные мошенники похитили у детского врача в Екатеринбурге 4,5 миллиона рублей. Один из злоумышленников представился работником Центробанка, а второй – майором ФСБ.В отделении по связям УМВД по Екатеринбургу рассказали, что вчера в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая работает врачом-эндокринологом. Она заявила, что неизвестные с 1 по 4 сентября похитили у нее 4 миллиона 575 тысяч рублей.По словам заявительницы, 1 сентября ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудников Центробанка. Он заявил, что с карты клиентки совершен несанкционированный перевод 500 тысяч рублей. Затем женщине позвонил «майор ФСБ» и попросил следовать инструкциям банковского работника. Для убедительности он даже прислал через мессенджер фотографию якобы своего служебного удостоверения, которую сразу же удалил.Обманутая женщина сняла свои накопления в размере 2,3 миллиона рублей, а потом еще три дня посещала банки Екатеринбурга, в которых набрала кредитов еще на 2 миллиона 275 тысяч рублей. Полученные деньги через банкоматы она переводила на «безопасные счета», которые оказались банковскими картами мошенников. Свою ошибку женщина осознала только через день после переводов.Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).