В Екатеринбурге осудят бывшего бухгалтера за присвоение трех миллионов рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге осудят бывшего заместителя главного бухгалтера коммерческих организаций. Она обвиняется в присвоении свыше трех миллионов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, женщина с 2007 года работала в ООО «Прометей». Последовательно она занимала должности экономиста, бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. Руководитель также поручил ей вести бухгалтерский учет в ООО «Содружество». При этом обвиняемой для работы был передан ключ доступа к сервису клиент-банк кредитного учреждения и электронно-цифровая подпись.С июня 2016 года по октябрь 2017 года женщина под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и других выплат похитила с расчетного счета ООО «Содружество» более трех миллионов рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.