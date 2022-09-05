В Екатеринбурге осудят бывшего бухгалтера за присвоение трех миллионов рублей

11.28 Вторник, 6 сентября 2022
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осудят бывшего заместителя главного бухгалтера коммерческих организаций. Она обвиняется в присвоении свыше трех миллионов рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По версии следствия, женщина с 2007 года работала в ООО «Прометей». Последовательно она занимала должности экономиста, бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. Руководитель также поручил ей вести бухгалтерский учет в ООО «Содружество». При этом обвиняемой для работы был передан ключ доступа к сервису клиент-банк кредитного учреждения и электронно-цифровая подпись.

С июня 2016 года по октябрь 2017 года женщина под видом перечисления себе зарплаты, отпускных и других выплат похитила с расчетного счета ООО «Содружество» более трех миллионов рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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