Экс-директора организации в Екатеринбурге осудили за хищение свыше 4,2 млн рублей

– Злоумышленник разработал преступный план, согласно которому получал денежные займы для собственных нужд и впоследствии, не имея на то законных оснований, возвращал долг принадлежащими ООО «Таурус» денежными средствами под предлогом заключения различных договоров на оказание услуг или работ, – рассказали в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-директору ООО «Таурус» за хищение свыше 4,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.С мая 2017 года по май 2018 года директор «Тауруса», используя свое служебное положение, растратил вверенные ему принадлежащие организации деньги в размере более 3,6 миллиона рублей. Также он присвоил средства организации на сумму 631,2 тысячи рублей.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему директору наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.