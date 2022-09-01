Экс-директора организации в Екатеринбурге осудили за хищение свыше 4,2 млн рублей
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор экс-директору ООО «Таурус» за хищение свыше 4,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
С мая 2017 года по май 2018 года директор «Тауруса», используя свое служебное положение, растратил вверенные ему принадлежащие организации деньги в размере более 3,6 миллиона рублей. Также он присвоил средства организации на сумму 631,2 тысячи рублей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему директору наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
С мая 2017 года по май 2018 года директор «Тауруса», используя свое служебное положение, растратил вверенные ему принадлежащие организации деньги в размере более 3,6 миллиона рублей. Также он присвоил средства организации на сумму 631,2 тысячи рублей.
– Злоумышленник разработал преступный план, согласно которому получал денежные займы для собственных нужд и впоследствии, не имея на то законных оснований, возвращал долг принадлежащими ООО «Таурус» денежными средствами под предлогом заключения различных договоров на оказание услуг или работ, – рассказали в прокуратуре.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему директору наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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