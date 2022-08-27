В Екатеринбурге на улице 8 Марта молодой человек избил прохожего

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге во дворе одного из домов по улице 8 Марта произошёл конфликт между молодым человеком и мужчиной, который закончился для одного из оппонентов серьезными травмами. Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на городское УМВД.Утверждается, что в какой-то момент ссора перешла в драку и молодой человек нанёс несколько сильных ударов кулаком по голове мужчине.«Потерпевшего с ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали с места происшествия нарядом скорой помощи. Согласно справке, ему причинён тяжкий вред здоровью», – рассказали в пресс-группе.Предполагается, что конфликтующие ранее не были между собой знакомы. Причина внезапно возникшей личной неприязни неизвестна.Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Он дал признательные показания. Ранее задержанный не был судим, однако теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.