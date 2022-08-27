Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемых в хищении 6 тысяч с банковской карты
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают трёх мужчин, подозреваемых в хищении 6 тысяч рублей с банковской карты. Предполагается, что они могли воспользоваться найденной на улице карточкой.
Как рассказала сама хозяйка банковской карточки, обратившаяся в полицию, она потеряла её в районе улицы Ереванская. Впоследствии на телефон гражданки стали поступать уведомления о списании денежных средств в разных торговых точках.
«Судя по отчетам, воришек в основном интересовали сигареты и спиртное – наибольшую часть покупок они совершили в алкомаркете и табачном магазине. Однако, молодые люди не забыли и о здоровье, купив товара в аптеке примерно на тысячу рублей», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Сотрудники уголовного розыска проверили магазины, в которых совершались покупки, и обнаружили на записях камер наблюдения предполагаемых похитителей.
Полиция просит граждан, которые располагают информацией о личности или местонахождении данных граждан, передавать информацию по телефонам +7 (932) 611-18-62 (уголовный розыск), +7 (343) 356-42-03 (дежурная часть) или 102 (02).
Как рассказала сама хозяйка банковской карточки, обратившаяся в полицию, она потеряла её в районе улицы Ереванская. Впоследствии на телефон гражданки стали поступать уведомления о списании денежных средств в разных торговых точках.
«Судя по отчетам, воришек в основном интересовали сигареты и спиртное – наибольшую часть покупок они совершили в алкомаркете и табачном магазине. Однако, молодые люди не забыли и о здоровье, купив товара в аптеке примерно на тысячу рублей», – рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Сотрудники уголовного розыска проверили магазины, в которых совершались покупки, и обнаружили на записях камер наблюдения предполагаемых похитителей.
Полиция просит граждан, которые располагают информацией о личности или местонахождении данных граждан, передавать информацию по телефонам +7 (932) 611-18-62 (уголовный розыск), +7 (343) 356-42-03 (дежурная часть) или 102 (02).
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