Пару торговцев фальшивыми монетами задержали в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не самое распространённое преступление совершали жители Челябинской области на территории Екатеринбурга. Двух гостей уральской столицы поймали на торговле фальшивыми монетами.Челябинцы «толкали» екатеринбуржцам обычные сувенирные монетки под видом антикварных. Торговля шла прямо под открытым небом, но находились «нумизматы» (видимо, совсем начинающие, не накопившие опыта), которые не смущало ни это обстоятельство, ни далёкий от респектабельности внешний вид торговцев «антиквариатом». Однако, нашлись среди екатеринбуржцев и более бдительные граждане. Один из них сообщил о подозрительном предложении.Предприимчивую парочку сотрудники полиции обнаружили на территории Верх-Исетского района. Одному из «гастролёров» оказалось 37 лет, второй на 10 лет его моложе. Но пока два челябинца отделались «лёгким испугом», а вернее — предупреждением о том, что их действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Заодно с обоих «откатали» пальчики, а фотопортреты их разместили в картотеку преступников, — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.