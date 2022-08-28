Полиция Нижнего Тагила разыскивает рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый»

10.25 Пятница, 2 сентября 2022
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый». Он подозревается в совершении тяжкого преступления.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что в розыск объявлен Дмитрий Владимирович Клюкин, который в определенных кругах известен как «Дима Лысый». Он проживает на улице Дружинина, 39.

Последний раз Дмитрий Клюкин был осужден в прошлом году за кражу. Тогда он получил условное наказание в виде одного года с испытательным сроком на год, который закончился в мае 2022 года.

Информацию о разыскиваемом «Диме Лысом» можно сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (343) 597-65-02 или 02.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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10:25 Полиция Нижнего Тагила разыскивает рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый»
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09:23 В Нижнем Тагиле 19 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
21:07 Учительнице одной из школ Берёзовского вместо букетов преподносили кошачий корм
20:47 Продолжаются судебные рассмотрения законности строительства ТЛЦ на Калиновских полях
20:19 Изувер в Нижнем Тагиле пытает и убивает птиц
19:48 Машина росгвардейцев попала в ДТП на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
19:05 Жители домов на улице Шейнкмана в Екатеринбурге пытаются спасти деревья от вырубки
18:41 Самокатам автоматически снизят скорость на всех массовых мероприятиях в Екатеринбурге
17:54 На Урале школьнику вынесли приговор за изготовление взрывного устройства
17:24 Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге
16:55 Члены банды «обнальщиков» в Екатеринбурге получили условные сроки
16:23 В Свердловской области гранты получат 70 предпринимателей
15:59 УГМК помогла собрать в школу 1330 ребят
15:26 Светящийся мозг появился на Городском пруду в Екатеринбурге
14:54 Свердловчан предупредили о ливнях, граде и сильном ветре
14:23 За сутки в Свердловской области подтвердили 1 444 случая COVID-19
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