Полиция Нижнего Тагила разыскивает рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый»
Криминал
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый». Он подозревается в совершении тяжкого преступления.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что в розыск объявлен Дмитрий Владимирович Клюкин, который в определенных кругах известен как «Дима Лысый». Он проживает на улице Дружинина, 39.
Последний раз Дмитрий Клюкин был осужден в прошлом году за кражу. Тогда он получил условное наказание в виде одного года с испытательным сроком на год, который закончился в мае 2022 года.
Информацию о разыскиваемом «Диме Лысом» можно сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (343) 597-65-02 или 02.
В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что в розыск объявлен Дмитрий Владимирович Клюкин, который в определенных кругах известен как «Дима Лысый». Он проживает на улице Дружинина, 39.
Последний раз Дмитрий Клюкин был осужден в прошлом году за кражу. Тогда он получил условное наказание в виде одного года с испытательным сроком на год, который закончился в мае 2022 года.
Информацию о разыскиваемом «Диме Лысом» можно сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (343) 597-65-02 или 02.
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