Полиция Нижнего Тагила разыскивает рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Полиция Нижнего Тагила объявила в розыск рецидивиста по прозвищу «Дима Лысый». Он подозревается в совершении тяжкого преступления.В МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали, что в розыск объявлен Дмитрий Владимирович Клюкин, который в определенных кругах известен как «Дима Лысый». Он проживает на улице Дружинина, 39.Последний раз Дмитрий Клюкин был осужден в прошлом году за кражу. Тогда он получил условное наказание в виде одного года с испытательным сроком на год, который закончился в мае 2022 года.Информацию о разыскиваемом «Диме Лысом» можно сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (343) 597-65-02 или 02.