Члены банды «обнальщиков» в Екатеринбурге получили условные сроки

16.55 Четверг, 1 сентября 2022
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Октябрьском районном суде Екатеринбурга сегодня вынесли приговор членам банды «обнальщиков». Шестеро подсудимых получили условные сроки, сообщает ЕАН.

Членов банды судили по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере». Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. Члены банды с ноября 2018 года по август 2019 года осуществляли финансовые операции без лицензии, в том числе обналичивали деньги. Для незаконных финансовых оборотов они использовали фирмы ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер», а для денежных переводов – фирмы-однодневки.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что органы внутренних дел провели более пяти бухгалтерских судебных экспертиз и фоноскопические экспертизы. По предварительным сведениям, обвиняемые извлекли доход в сумме более 12 миллионов рублей.

Суд приговорил Андрея Вяткина и Евгения Голованова к трем годам условно, Марата Даулетова, Евгения Кулагина и Андрея Пивоварова – к двум годам условно, а Елену Махнычеву – к одному году условно. ЕАН отмечает, что из зала суда осужденные выходили, смеясь и радостно размахивая руками.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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