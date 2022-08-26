В Березовском продавщица обокрала пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор местной жительнице, которая украла 100 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В августе прошлого года 84-летняя женщина пришла в магазин за продуктами и случайно там познакомилась с продавщицей, которую пригласила к себе в гости. После этого продавщица постоянно приходила домой к потерпевшей и пользовалась ее доверием. Во время беседы пенсионерка рассказала, что у нее есть денежные накопления, которые хранятся в верхнем ящике комода в красном конверте.С 23 по 26 сентября обвиняемая ежедневно похищала из конверта деньги в размере от 20 до 25 тысяч рублей. В общей сложности она украла у пенсионерки 100 тысяч рублей.Березовский городской суд назначил женщине наказание в виде 250 часов обязательных работ.