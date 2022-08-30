Хитрость и осторожность не помогли екатеринбургскому вору избежать поимки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О задержании одного из самых хитрых и предусмотрительных воров Екатеринбурга сообщил телеграм-канал главного управления МВД РФ по Свердловской области. Преступник совершал магазинные кражи, но так, что их не сразу замечали.В мае текущего года в уральской столице началась серия странных краж, жертвой которых стал, в основном, один магазин популярной торговой сети. В нём по ночам время от времени срабатывала сигнализация, но откликающиеся на неё охранники по прибытии к магазину не обнаруживали ни следов взлома, ни злоумышленников, ни признаков того, что торговую точку «обнесли». Работники магазинов тоже не сразу замечали, что часть товаров пропала. И только впоследствии обнаруживалась существенная недостача.Поскольку это повторялось раз за разом, решено было организовать дежурство по ночам возле магазина-неудачника. Тут-то и вскрылась схема преступления, а сам хитрец был пойман. Оказалось, что в магазины он проникал при помощи набора отмычек, внутри действовал очень быстро и покидал место преступления до прибытия охранников. При этом, товары он брал с задних рядов, поэтому нехватку и не замечали сразу. Всё это и помогало воришке действовать на протяжении всего лета. Впрочем, сколько верёвочке ни виться… Хитрован передан сотрудникам полиции и скоро предстанет перед судом.