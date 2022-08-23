Жителя Талицы задержали за хранение наркотических веществ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Талица Свердловской области сотрудники полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков отловили человека с наркотиками. Для этого пришлось останавливать и досматривать принадлежащий ему автомобиль.Житель Талицы 1982-го года рождения передвигался на машине марки «Тойота Камри», — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». При нём обнаружили 3 свертка с веществом, производным N-метилэфедрона. Общая масса находки составила 0,776 грамма. Полицейским задержанный пояснил, что приобрёл наркотик для личного употребления. Но с учётом того, что ранее этого гражданина судили за оборот наркотических веществ, возможно, окажется, что эти 3 свертка предназначались для продажи.Во время задержания в «Тойоте» находилась также 31-летняя женщина. К ней у сотрудников полиции претензий не возникло. После установления личности она была отпущена «на все четыре».