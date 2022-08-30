Екатеринбуржца осудят за избиение бывшей возлюбленной и убийство ее подруги
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в избиении бывшей возлюбленной и убийстве ее подруги.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в ночь на 28 марта обвиняемый распивал спиртное со своей бывшей сожительницей и ее подругой. В ходе ссоры мужчина избил бывшую, причинив ей черепно-мозговую травму.
Подруга пострадавшей пыталась заступиться за женщину, но в ответ злоумышленник избил и ее. В результате ей была причинена сочетанная травма тела, от которой она погибла на месте преступления.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что после убийства мужчина пытался скрыться на автомобиле, но поскольку был пьян, то уснул в салоне машины, где его и задержали.
Уголовное дело после вручения злоумышленнику копии утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в ночь на 28 марта обвиняемый распивал спиртное со своей бывшей сожительницей и ее подругой. В ходе ссоры мужчина избил бывшую, причинив ей черепно-мозговую травму.
Подруга пострадавшей пыталась заступиться за женщину, но в ответ злоумышленник избил и ее. В результате ей была причинена сочетанная травма тела, от которой она погибла на месте преступления.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что после убийства мужчина пытался скрыться на автомобиле, но поскольку был пьян, то уснул в салоне машины, где его и задержали.
Уголовное дело после вручения злоумышленнику копии утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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