Екатеринбуржца осудят за избиение бывшей возлюбленной и убийство ее подруги

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в избиении бывшей возлюбленной и убийстве ее подруги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, в ночь на 28 марта обвиняемый распивал спиртное со своей бывшей сожительницей и ее подругой. В ходе ссоры мужчина избил бывшую, причинив ей черепно-мозговую травму.Подруга пострадавшей пыталась заступиться за женщину, но в ответ злоумышленник избил и ее. В результате ей была причинена сочетанная травма тела, от которой она погибла на месте преступления.В УМВД по Екатеринбургу добавили, что после убийства мужчина пытался скрыться на автомобиле, но поскольку был пьян, то уснул в салоне машины, где его и задержали.Уголовное дело после вручения злоумышленнику копии утвержденного обвинительного заключения будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.