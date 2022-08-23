Многодетные родители на Урале подозреваются в истязании детей
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в истязании детей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.
По версии следствия, супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении своих малолетних детей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего). Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
Ход расследования поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По версии следствия, супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении своих малолетних детей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего). Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.
Ход расследования поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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