Многодетные родители на Урале подозреваются в истязании детей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении супругов, подозреваемых в истязании детей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.По версии следствия, супруги применяли физическое и психическое насилие в отношении своих малолетних детей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух или более лиц, совершенное группой лиц в отношении заведомо несовершеннолетнего). Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.Ход расследования поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.