Чтобы обокрасть магазин кальянов в Екатеринбурге, грабитель сломал защитные рольставни
Криминал
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «SHISHADAILY SHOP»
Владельцы магазина «SHISHADAILY» в Екатеринбурге сообщили, что минувшей ночью их торговую точку на улице Серова «обнесли». Судя по камерам видеонаблюдения, грабитель действовал в одиночку и довольно нагло.
Металлические рольставни, какими на ночь от возможного проникновения закрываются на ночь многие магазины города, оказались слабой помехой для злоумышленника. Он запросто выломал их, на что у него ушло всего несколько минут. Но в магазин хитрый преступник полез не сразу, сначала переждал на улице, проверяя, не прибудет ли на шумок охрана. Но и сработавшая сигнализация магазин от ограбления не спасла — как выяснилось, магазин не оплатил вовремя положенную сумму охранному предприятию, с которым был заключён договор, поэтому тревожный сигнал охрана просто проигнорировала.
Забравшись в магазин, грабитель нашёл в кассе чуть более 7 тысяч рублей. Они и стали его добычей. Гораздо дороже обойдётся магазину, специализирующемуся на торговле кальянами, восстановление рольставен и сломанной ночным визитёром двери. На это потребуется около 30 тысяч рублей, — уточняет телеграм-канал «Екатеринбург №1».
Металлические рольставни, какими на ночь от возможного проникновения закрываются на ночь многие магазины города, оказались слабой помехой для злоумышленника. Он запросто выломал их, на что у него ушло всего несколько минут. Но в магазин хитрый преступник полез не сразу, сначала переждал на улице, проверяя, не прибудет ли на шумок охрана. Но и сработавшая сигнализация магазин от ограбления не спасла — как выяснилось, магазин не оплатил вовремя положенную сумму охранному предприятию, с которым был заключён договор, поэтому тревожный сигнал охрана просто проигнорировала.
Забравшись в магазин, грабитель нашёл в кассе чуть более 7 тысяч рублей. Они и стали его добычей. Гораздо дороже обойдётся магазину, специализирующемуся на торговле кальянами, восстановление рольставен и сломанной ночным визитёром двери. На это потребуется около 30 тысяч рублей, — уточняет телеграм-канал «Екатеринбург №1».
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