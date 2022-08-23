В Свердловской области из колонии досрочно выйдет брат депутата Госдумы от «Единой России»
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры на решение об условно-досрочном освобождении Владимира Альшевских, вынесенное Верхотурским судом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе облсуда.
Таким образом, брат свердловского депутата-единоросса Андрея Альшевских выйдет на свободу после двух лет заключения.
Отметим, что Владимир Альшевских в начале года уже пытался выйти на свободу по УДО, однако тогда суд отклонил его ходатайство.
Владимира Альшевских задержали в феврале 2020 года в Москве в составе так называемой «банды слесарей», которая похищала крупные суммы денег из банковских ячеек. Банда состояла из жителей Свердловской области и орудовала в столичных банках. В итоге Альшевских осудили за кражу в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Брат депутата-единоросса отбывал наказание в исправительной колонии №53, что находится в поселке Привокзальном Верхотурского района.
Таким образом, брат свердловского депутата-единоросса Андрея Альшевских выйдет на свободу после двух лет заключения.
Отметим, что Владимир Альшевских в начале года уже пытался выйти на свободу по УДО, однако тогда суд отклонил его ходатайство.
Владимира Альшевских задержали в феврале 2020 года в Москве в составе так называемой «банды слесарей», которая похищала крупные суммы денег из банковских ячеек. Банда состояла из жителей Свердловской области и орудовала в столичных банках. В итоге Альшевских осудили за кражу в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Брат депутата-единоросса отбывал наказание в исправительной колонии №53, что находится в поселке Привокзальном Верхотурского района.
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