В Свердловской области из колонии досрочно выйдет брат депутата Госдумы от «Единой России»

14.51 Вторник, 30 августа 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отклонил жалобу прокуратуры на решение об условно-досрочном освобождении Владимира Альшевских, вынесенное Верхотурским судом. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе облсуда.

Таким образом, брат свердловского депутата-единоросса Андрея Альшевских выйдет на свободу после двух лет заключения.

Отметим, что Владимир Альшевских в начале года уже пытался выйти на свободу по УДО, однако тогда суд отклонил его ходатайство.

Владимира Альшевских задержали в феврале 2020 года в Москве в составе так называемой «банды слесарей», которая похищала крупные суммы денег из банковских ячеек. Банда состояла из жителей Свердловской области и орудовала в столичных банках. В итоге Альшевских осудили за кражу в особо крупном размере и приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Брат депутата-единоросса отбывал наказание в исправительной колонии №53, что находится в поселке Привокзальном Верхотурского района.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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