У фейкового ветерана ФСБ изъяли огнестрельное оружие

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда задержали человека, который представлялся ветераном ФСБ. При нём действительно обнаружили удостоверение, вот только оно оказалось фальшивым.Кроме фальшивых документов у задержанного изъяли огнестрельное оружие — пистолет Макарова и 9 патронов, как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина попытался объяснить наличие у него этих «сокровищ», тем, что пистолет нашёл, а удостоверение использовал просто чтобы получать скидки в аптеках.Такие отмазки, конечно, фейковому ФСБ-шнику не помогут уйти от ответственности. С него взяли подписку о невыезде и завелиуголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Возможно, заведут и второе, за пользование поддельным документом.