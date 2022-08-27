У фейкового ветерана ФСБ изъяли огнестрельное оружие
Криминал
Фото: Валерий Горелых / пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
На трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда задержали человека, который представлялся ветераном ФСБ. При нём действительно обнаружили удостоверение, вот только оно оказалось фальшивым.
Кроме фальшивых документов у задержанного изъяли огнестрельное оружие — пистолет Макарова и 9 патронов, как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина попытался объяснить наличие у него этих «сокровищ», тем, что пистолет нашёл, а удостоверение использовал просто чтобы получать скидки в аптеках.
Такие отмазки, конечно, фейковому ФСБ-шнику не помогут уйти от ответственности. С него взяли подписку о невыезде и завели
уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Возможно, заведут и второе, за пользование поддельным документом.
Кроме фальшивых документов у задержанного изъяли огнестрельное оружие — пистолет Макарова и 9 патронов, как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мужчина попытался объяснить наличие у него этих «сокровищ», тем, что пистолет нашёл, а удостоверение использовал просто чтобы получать скидки в аптеках.
Такие отмазки, конечно, фейковому ФСБ-шнику не помогут уйти от ответственности. С него взяли подписку о невыезде и завели
уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. Возможно, заведут и второе, за пользование поддельным документом.
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