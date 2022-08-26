Жителя Первоуральска осудили за 345 украденных шоколадок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске городской суд отправил местного жителя в колонию на 3 года за 345 плиток шоколада различных марок, которые он крал из одного и того же магазина на протяжении трех месяцев.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в период с февраля по апрель этого года он совершал хищения с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения. Суд признал его виновным в краже и покушении на кражу.«Необходимо отметить, что ранее, в октябре 2021 года, осужденный был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества», – подчеркнули в ведомстве.В результате суд назначали наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.