Жителя Первоуральска осудили за 345 украденных шоколадок
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Первоуральске городской суд отправил местного жителя в колонию на 3 года за 345 плиток шоколада различных марок, которые он крал из одного и того же магазина на протяжении трех месяцев.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в период с февраля по апрель этого года он совершал хищения с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения. Суд признал его виновным в краже и покушении на кражу.
«Необходимо отметить, что ранее, в октябре 2021 года, осужденный был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества», – подчеркнули в ведомстве.
В результате суд назначали наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в период с февраля по апрель этого года он совершал хищения с целью дальнейшей реализации похищенного и собственного обогащения. Суд признал его виновным в краже и покушении на кражу.
«Необходимо отметить, что ранее, в октябре 2021 года, осужденный был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества», – подчеркнули в ведомстве.
В результате суд назначали наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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