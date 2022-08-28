Подростков из Байкаловского района Свердловской области отправили в колонию после нападения на продавщицу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Суд отправил двух подростков 16 и 15 лет из Байкаловского района в воспитательную колонию, признав их виновными в разбойном нападении на продавщицу в местном магазине. Инцидент, о котором идёт речь произошёл в марте этого года.Следствием и судом было установлено, что обвиняемые, договорившись друг с другом в одной из социальных сетей, вооружились металлическим молотком без рукояти и отправились к магазину.«Убедившись, что в торговой точке нет никого, кроме женщины-продавца, реализовали свой преступный план. В ходе разбоя женщине указанным молотком были нанесены телесные повреждения, повлёкшие причинение её здоровью вреда средней тяжести», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.По данным рассказал начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе разбоя юноши похитили денежные средства, принадлежащие владельцу магазина и пострадавшей женщине, а также мобильный телефон продавца и 15 пачек сигарет разных марок, совершив хищение на сумму 22 тысячи рублей.Приговором суда подросткам, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет 1 месяца лишения свободы.